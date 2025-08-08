Армения согласилась предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие Зангезурского коридора сроком на 99 лет в рамках исторического мирного соглашения с Азербайджаном, которое будет подписано в Белом доме в пятницу, передает Politico.

США получат право передавать в субаренду 43-километровый участок территории консорциуму для строительства железнодорожных, нефтяных, газовых и оптоволоконных линий, а также возможных линий электропередач вдоль коридора, сообщили три американских чиновника.

Лидеры Армении и Азербайджана подпишут совместную декларацию, которая станет первым в истории двусторонним документом между долгое время враждовавшими странами. Обе нации также расширят двусторонние связи с Вашингтоном.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме завтра на Историческом мирном саммите, — написал Трамп в своей социальной сети. — Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного развития экономических возможностей».