Армения согласилась предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие Зангезурского коридора сроком на 99 лет в рамках исторического мирного соглашения с Азербайджаном, которое будет подписано в Белом доме в пятницу, передает Politico.
США получат право передавать в субаренду 43-километровый участок территории консорциуму для строительства железнодорожных, нефтяных, газовых и оптоволоконных линий, а также возможных линий электропередач вдоль коридора, сообщили три американских чиновника.
Лидеры Армении и Азербайджана подпишут совместную декларацию, которая станет первым в истории двусторонним документом между долгое время враждовавшими странами. Обе нации также расширят двусторонние связи с Вашингтоном.
«Я с нетерпением жду встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме завтра на Историческом мирном саммите, — написал Трамп в своей социальной сети. — Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного развития экономических возможностей».
В характерном для Трампа стиле США назвали коридор «Маршрутом Трампа за международный мир и процветание», а саммит — «TRIPP Peace Summit».
«Мы смогли свести все к принципу: «Если нам удастся разблокировать один элемент, возможно, остальные элементы начнут встать на свои места», — сказал один из чиновников.
В рамках соглашения США снимут ограничения на оборонное сотрудничество с Баку, отменив действие поправки 907 к Закону о поддержке свободы 1992 года, которая запрещала прямую помощь правительству Азербайджана из-за конфликта с Арменией.
Обе страны также покинут Минскую группу ОБСЕ, которая десятилетиями безуспешно пыталась урегулировать конфликт.