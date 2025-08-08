ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп и Путин встретятся в Риме?
Встреча лидеров США и России может пройти уже 11 августа, Белый дом настаивает на проведении переговоров в столице Италии, пишут СМИ
Владимир Путин и Дональд Трамп / DPA
12 часов назад

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Риме уже 11 августа, сообщает Fox News, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

Два инсайдера рассказали, что встречу планируют на ближайший понедельник, и именно столица Италии сейчас считается главным кандидатом на проведение саммита. При этом, по данным канала, в резерве остаются и другие европейские города, а также страны Ближнего Востока.

Российские СМИ, впрочем, заявляют, что Рим не примет лидеров — Италия подписала Римский статут, который обязывает ее арестовать российского президента по запросу Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Но дипломатические источники Fox в Вашингтоне и Москве намекают, что Италия все еще в игре: премьер Джорджия Мелони может предложить прокуратуре страны временно дать дипломатический иммунитет Путину, чтобы не задерживать его на территории Италии.

6 августа спецпредставитель США Стив Уиткофф провел в Москве трехчасовую беседу с Путиным. Трамп назвал эти переговоры продуктивными. По информации The New York Times (NYT), личная встреча двух президентов может стать прологом к трехсторонним переговорам с Владимиром Зеленским. Впрочем, в Кремле не особо приветствуют идею встречи с украинским лидером: Путин заявил, что до переговоров с представителями Киева надо еще «‎многое сделать»‎. Он добавил, что готов встретиться с Зеленским, но только при «создании необходимых условий».

Помощник Путина Юрий Ушаков 7 августа заявил, что место встречи лидеров РФ и США уже согласовано, но не стал раскрывать локацию. Сам президент России намекнул, что Кремль рассматривает ОАЭ в качестве переговорной площадки. 

В Белом доме хотят, чтобы встреча Путина и Трампа привела к мирному саммиту втроем. Киев, однако, опасается, что встречу в итоге проведут в формате США и Россия, не учитывая опасения и пожелания Украины. Как передает NYT, украинское руководство и Брюссель переживают, что Кремль просто пытается смягчить позицию Трампа и заставит его принять российские условия мира.

Сам Трамп ранее на этой неделе заявил, что «есть хорошие шансы» на переговоры Путина и Зеленского, но предупредил: он «уже разочаровывался» и не спешит объявлять о прорыве. 

Окончательное решение пока не озвучено, но все сигналы указывают: Рим может стать площадкой, где уже 11 августа Украину, США и Россию (или только США и Россию) попытаются вернуть за стол переговоров.


