Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Риме уже 11 августа, сообщает Fox News, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

Два инсайдера рассказали, что встречу планируют на ближайший понедельник, и именно столица Италии сейчас считается главным кандидатом на проведение саммита. При этом, по данным канала, в резерве остаются и другие европейские города, а также страны Ближнего Востока.

Российские СМИ, впрочем, заявляют, что Рим не примет лидеров — Италия подписала Римский статут, который обязывает ее арестовать российского президента по запросу Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Но дипломатические источники Fox в Вашингтоне и Москве намекают, что Италия все еще в игре: премьер Джорджия Мелони может предложить прокуратуре страны временно дать дипломатический иммунитет Путину, чтобы не задерживать его на территории Италии.

6 августа спецпредставитель США Стив Уиткофф провел в Москве трехчасовую беседу с Путиным. Трамп назвал эти переговоры продуктивными. По информации The New York Times (NYT), личная встреча двух президентов может стать прологом к трехсторонним переговорам с Владимиром Зеленским. Впрочем, в Кремле не особо приветствуют идею встречи с украинским лидером: Путин заявил, что до переговоров с представителями Киева надо еще «‎многое сделать»‎. Он добавил, что готов встретиться с Зеленским, но только при «создании необходимых условий».

Помощник Путина Юрий Ушаков 7 августа заявил, что место встречи лидеров РФ и США уже согласовано, но не стал раскрывать локацию. Сам президент России намекнул, что Кремль рассматривает ОАЭ в качестве переговорной площадки.