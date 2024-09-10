Шведская эко- и политактивистка Грета Тунберг уже второй раз за неделю задержана полицией. В этот раз это произошло во время пропалестинской акции протеста в Стокгольме в понедельник.

Группа демонстрантов, включая Тунберг, установили палатки в библиотеке Стокгольмского университета. Они требовали, чтобы университет прекратил свои связи с израильскими вузами.

«Студенты поставили палатки в библиотеке, чтобы сказать, что с них хватит соучастия в геноциде в Газе», - написала Тунберг в своем Instagram, опубликовав видео, на котором ее и других участников демонстрации забирает полиция.

«Мы не примем репрессий со стороны шведской полиции против студентов, мирно протестующих против геноцида», - добавила она.

Активистка была арестована в Копенгагене на прошлой неделе во время демонстрации в поддержку Палестины.

«Девять человек подозреваются в неповиновении правоохранительным органам. Один человек был арестован, когда отказался назвать свою личность», - заявили в стокгольмской полиции.

Тунберг давно критикует израильскую оккупацию Палестины. В декабре она заявила, что Израиль виновен в совершении военных преступлений и геноциде в ходе войны в Газе.