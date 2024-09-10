ПОЛИТИКА
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Душанбе советует гражданам повременить с Россией
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию «без острой необходимости»
Душанбе советует гражданам повременить с Россией
Фото: AP / Others
10 сентября 2024 г.

В посольстве Таджикистана в Москве рекомендовали согражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

В ведомстве отметили, что рекомендация связана с усиленным контролем въезжающих в РФ иностранных граждан на наземных и воздушных пунктах пропуска.

5 сентября аналогичную рекомендацию дал и МИД Кыргызстана.

За последние полгода в России была ужесточена миграционная политика.

В июне депутаты приняли закон о более строгом режиме пребывания иностранных граждан в РФ: иностранцы, подпадающие под критерии режима, будут внесены в специальные списки. По закону, они ограничены в праве менять место жительства, управлять транспортом, заключать брак и открывать счета.

13 июля российская полиция доложила о высылке из страны более 65 тыс. иностранцев за шесть месяцев. Во въезде за тот же период было отказано 120 тыс. гражданам иностранных государств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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