ПОЛИТИКА
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Хакан Фидан отправляется в Узбекистан
Министр иностранных дел Турции посетит Узбекистан для проведения консультаций и обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества
Хакан Фидан отправляется в Узбекистан
Хакан Фидан / Фото: Reuters / Others
11 сентября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции объявило о предстоящем визите главы ведомства Хакана Фидана в Узбекистан 12 сентября 2024 года, сообщает турецкий МИД. Визит направлен на укрепление стратегического партнерства между двумя странами и расширение сотрудничества в сферах внешней политики и безопасности.

Впервые будут проведены трехсторонние консультации с участием министров иностранных дел, внутренних дел и глав разведывательных служб обеих стран. На встречах планируется обсудить двусторонние политические и экономические отношения, а также вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

Ожидается, что министр Фидан проведет отдельную встречу с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым для анализа выполнения решений, принятых на третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в июне 2024 года.

В рамках визита будут рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах экономики, оборонной промышленности, энергетики, транспорта, культуры, образования, а также борьбы с нерегулярной миграцией и терроризмом.

Турецко-узбекские отношения демонстрируют устойчивый рост. Объем двусторонней торговли в 2023 году составил 3,12 млрд долларов США, а турецкие инвестиции в Узбекистан достигли 1,5 млрд долларов. Страны стремятся к достижению объема торговли в 5 млрд долларов.

Предстоящий визит Фидана указывает на важность Узбекистана как стратегического партнера Турции в Центральной Азии и демонстрирует намерение обеих стран углублять сотрудничество во всех сферах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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