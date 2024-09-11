Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с видеообращением на четвертом саммите лидеров Крымской платформы, состоявшемся в среду. В своем выступлении он вновь озвучил позицию Турции по вопросу Крыма и конфликта в Украине.

«Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины непоколебима. Возвращение Крыма Украине — это требование международного права», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также выразил уверенность в дальнейших действиях по поддержке крымских татар. «Я верю, что в предстоящий период и дальше будут приниматься дополнительные шаги по укреплению прав крымских татар», — заявил президент Эрдоган.

Говоря о разрешении конфликта, Эрдоган отметил, что искреннее желание Турции — «завершить войну справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Напомним, Россия аннексировала Крым в 2014 году. Турция, США и Генеральная Ассамблея ООН считают аннексию Крыма незаконной.