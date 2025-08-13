ТУРЦИЯ
Турцию посетят два сирийских министра
В повестке дня — вопросы безопасности и борьбы с терроризмом
Фидан, Шейбани, Гюлер, Касра / TRT
13 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани сегодня, 13 августа, прибудет в Турцию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД.

Отмечается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведет переговоры со своим сирийским коллегой.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, в свою очередь, встретится с министром обороны Сирии Мурхефом Абу Касрой. По информации турецкого военного ведомства, встреча пройдет сегодня в Анкаре в закрытом для прессы формате.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы безопасности и сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

