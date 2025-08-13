13 августа 2025 г.
Министр иностранных дел Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани сегодня, 13 августа, прибудет в Турцию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД.
Отмечается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведет переговоры со своим сирийским коллегой.
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, в свою очередь, встретится с министром обороны Сирии Мурхефом Абу Касрой. По информации турецкого военного ведомства, встреча пройдет сегодня в Анкаре в закрытом для прессы формате.
Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы безопасности и сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.