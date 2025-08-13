Министр иностранных дел Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани сегодня, 13 августа, прибудет в Турцию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД.

Отмечается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведет переговоры со своим сирийским коллегой.