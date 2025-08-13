ТУРЦИЯ
Министр Фидан: YPG играет разрушительную роль в Сирии
Глава турецкого МИД подчеркнул, что новая Сирия должна стать местом сосуществования всех групп населения, верований и культурных ценностей
Hakan Fidan / TRT
13 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам встречи с сирийским коллегой Эсаадом Хасаном аш-Шейбани провел совместную пресс-конференцию, в ходе которой обозначил ключевые позиции Анкары по ситуации в Сирии.

По словам Фидана, в Сирии начался новый этап, однако, некоторое акторы пытаются негативно повлиять на процесс. Он подчеркнул, что одним из главных участников мрачной картины, сложившейся в Сувейде, выступает Израиль, который стремится расширить свое влияние в регионе.

Фидан заявил, что новая Сирия должна стать местом сосуществования всех групп населения, верований и культурных ценностей. Турция со своей стороны дает рекомендации в этом направлении.

«Каждый должен внести свой вклад. В Сирии не должно быть проблем с безопасностью. Не будет терпимости к действиям, разрушающим стабильность страны», — сказал министр.

Глава МИД также отметил, что террористическая организация YPG ведет себя деструктивно, не интегрируясь в сложившуюся систему. По его словам, организация пытается выиграть время, но ожидаемого результата не добьется.

Фидан подчеркнул, что Турция видит намерения YPG и не потерпит дальнейших подобных действий:

«Мы начинаем видеть события, которые больше не можем терпеть. Террористы из YPG не покинули Сирию; пусть не думают, что мы этого не видим», — заявил глава МИД.

Он обратился к YPG с призывом как «можно скорее прекратить представлять угрозу для Турции и региона со своими террористами, которых собрали по всему миру».

«В условиях, когда требования Турции по безопасности в Сирии не удовлетворяются, у нас нет возможности спокойно находиться здесь», — подчеркнул Фидан.

