Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам встречи с сирийским коллегой Эсаадом Хасаном аш-Шейбани провел совместную пресс-конференцию, в ходе которой обозначил ключевые позиции Анкары по ситуации в Сирии.

По словам Фидана, в Сирии начался новый этап, однако, некоторое акторы пытаются негативно повлиять на процесс. Он подчеркнул, что одним из главных участников мрачной картины, сложившейся в Сувейде, выступает Израиль, который стремится расширить свое влияние в регионе.

Фидан заявил, что новая Сирия должна стать местом сосуществования всех групп населения, верований и культурных ценностей. Турция со своей стороны дает рекомендации в этом направлении.

«Каждый должен внести свой вклад. В Сирии не должно быть проблем с безопасностью. Не будет терпимости к действиям, разрушающим стабильность страны», — сказал министр.

Глава МИД также отметил, что террористическая организация YPG ведет себя деструктивно, не интегрируясь в сложившуюся систему. По его словам, организация пытается выиграть время, но ожидаемого результата не добьется.