В украинской столице прозвучала воздушная тревога во время визита главных дипломатов США и Британии — Энтони Блинкена и Дэвида Лэмми. Сирены прозвучали во второй половине дня в Киеве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили об угрозе баллистической ракеты. По их данным, российская ракета летела в направлении Полтавской области со стороны Сумской области. Позже официальные лица ВСУ уточнили, что ракета была сбита и что, по предварительной информации, инфраструктуре и гражданскому населению не было нанесено никакого ущерба.

Воздушная тревога никак не сказалась на расписании американского и британского дипломатов. В Киеве они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским и заверили, что твердо привержены победе Украины. По их словам, США и Британия адаптируют поддержку к потребностям страны в войне и выделят дополнительные средства.

«Суть в том, что мы хотим, чтобы Украина победила. С самого начала мы адаптировались и приспосабливались. Потребности изменились по мере изменения поля боя. Я не сомневаюсь, что мы продолжим это делать (поддерживать Киев)», — заявил Блинкен.

Он также заявил о стремлении Украины использовать ракеты дальнего действия, поставленные США, по военным целям внутри России. Такие ракеты, как ATACMS, которые Вашингтон поставил Украине в прошлом году, могут преодолевать расстояние до 300 км. Пока США окончательно не сняли запрет на нанесение ударов дальнобойными ракетами по территории РФ, но Блинкен дал понять, что тон администрации Байдена изменился.

Поводом для этого послужила новость о том, что Иран передал России баллистические ракеты и доставил их 10-11 сентября на судне через Каспийское море. В МИД Ирана и в Кремле отвергли эти сообщения, однако Энтони Блинкен настаивал на своем и 11 сентября повторил обвинения.