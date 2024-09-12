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Авиаудар Израиля по школе ООН в Газе
В результате авиаудара Израиля по школе ООН в секторе Газа погибли 18 человек, среди них шесть сотрудников ООН
Авиаудар Израиля по школе ООН в Газе
Фото: AA / AA
12 сентября 2024 г.

В результате авиаудара Израиля по школе Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 18 человек, включая шесть сотрудников ООН. Израильская армия заявила, что целью удара был командный центр ХАМАС, расположенный внутри школы «Аль-Джауни», который якобы использовался для планирования атак на израильские объекты. ООН выразила решительное осуждение нападения.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что это уже пятый взрыв в одной и той же школе с начала конфликта.

«Мы осуждаем все авиаудары, направленные против гражданского населения и объектов ООН», — заявил Дюжаррик. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал инцидент «совершенно неприемлемым» и призвал к немедленному прекращению нарушений международного гуманитарного права.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также резко осудила нападение. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «резня в секторе Газа должна прекратиться» и подчеркнул трагическую ситуацию, в которой «больницы, школы и убежища подвергаются бомбардировкам».

Филипп Лаззарини, генеральный комиссар БАПОР, назвал это нападение «бесконечной и бессмысленной бойней», отметив, что с начала конфликта в секторе Газа погибли уже 220 сотрудников агентства.

Иордания присоединилась к осуждению нападения. Представитель министерства иностранных дел Иордании Суфьян аль-Куда назвал атаку «нарушением международного права» и призвал к вмешательству международного сообщества для защиты палестинского народа. Аль-Куда заявил, что взрыв в школе ООН — это «военное преступление» Израиля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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