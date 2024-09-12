МВД России запросило информацию у военкоматов о лицах, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее словам, за восемь месяцев 2024 года 1117 натурализованных граждан лишились гражданства из-за совершения «противоправных действий».

Согласно закону, подписанному Владимиром Путиным 8 августа, иностранцы, получившие российское гражданство, обязаны встать на воинский учет в течение двух недель после регистрации по месту жительства. Закон был принят на фоне войны в Украине, и, как отмечалось, более 10 тыс. мигрантов, получивших гражданство, уже участвуют в боевых действиях на стороне российской армии.

С начала войны сообщалось о регулярных облавах в местах компактного проживания мигрантов, в ходе которых им вручались повестки в военкоматы или предлагалось подписать контракты на службу. Частота таких мероприятий возросла после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, совершенного гражданами Таджикистана.

По данным Международной организации по миграции, на территории России проживают 12 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из Центральной Азии.

В условиях кадрового кризиса в стране с начала 2024 года из России было выслано более 65 тыс. иностранных граждан, а въезд закрыт для 120 тыс. мигрантов. Поток мигрантов в Россию снизился до минимума за последние 10 лет.