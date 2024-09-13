Судебно-медицинский отчет, полученный агентством «Анадолу», раскрыл подробности смерти 26-летней Айшенур Эзги Эйги, турецко-американской активистки, застреленной израильскими военными 6 сентября на Западном берегу. Эйги участвовала в мирной демонстрации на горе Абу Сбеих в Бейте, Наблус, когда получила смертельное ранение.

Доктор Райян Аль-Али, директор Института судебной медицины Национального университета «Ан-Наджах», провел предварительное обследование. Согласно отчету, Эйги была доставлена в больницу в 14:06 6 сентября 2024 года без признаков жизни.

Вскрытие выявило сквозное огнестрельное ранение на левой стороне головы, за левым ухом, с выступающей через рану мозговой тканью. Компьютерная томография показала проникающее ранение, затрагивающее мозжечок, продолговатый мозг и основание черепа, без выходного отверстия и видимых фрагментов снаряда.

Согласно заключению, смерть Эйги наступила в результате кровоизлияния, отека и разрыва мозговой ткани, вызванных проникающим огнестрельным ранением. Траектория снаряда описана как фрагментированная, но стабильная, проходящая внутри черепной полости слева направо практически по прямой линии.

Ранее президент США Джо Байден назвал инцидент «случайностью». «По-видимому, это был несчастный случай — пуля рикошетом отскочила от земли, и она случайно получила ранение. Я сейчас разбираюсь с этим», — сказал Байден.

Израильская армия заявила о «высокой вероятности» того, что Эйги была «косвенно и непреднамеренно» поражена их огнем. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал убийство как «неспровоцированное и неоправданное».

Эйги, родившаяся в Турции в 1998 году, недавно окончила Вашингтонский университет, где изучала психологию и культуры Ближнего Востока.

Тело Эйги было перевезено из Тель-Авива в Баку. Останки были приняты в Международном аэропорту Гейдара Алиева послом Турции в Баку Джахитом Багджи и сотрудниками посольства. В Баку тело, обернутое в турецкий флаг, было передано на борт самолета Turkish Airlines, следующего в Стамбул, и доставлено в Турцию.