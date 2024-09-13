Согласно докладу ООН, экономика сектора Газа сократилась до менее чем шестой части от своего размера до начала израильского вторжения почти год назад. В то же время безработица на оккупированном Западном берегу почти утроилась.

Доклад, представленный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), описывает экономику сектора Газа как «разрушенную» после 11 месяцев израильского вторжения. В результате военной кампании Израиля большая часть эксклава превратилась в руины, абсолютное большинство предприятий сектора разрушено.

Торговый орган ООН заявил, что Палестинская администрация, имеющая ограниченное самоуправление под израильской оккупацией на Западном берегу, находится под «огромным давлением» Израиля. Это ставит под угрозу ее способность функционировать.

«Палестинская экономика находится в свободном падении», — заявил заместитель генерального секретаря ЮНКТАД Педро Мануэль Морено.

В докладе содержится призыв к международному сообществу остановить это экономическое падение, решить гуманитарный кризис и заложить основу для прочного мира и развития.

Снижение международной помощи и удержания и отчисления таможенных сборов Палестинской администрации со стороны Израиля (по оценкам ЮНКТАД, они составили более $1,4 млрд с 2019 года) усугубляют проблемы палестинцев.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, который приказал удерживать средства, обвиняет Палестинскую администрацию в поддержке атаки на Израиль 7 октября. Власти Палестины отрицают обвинения.

Израиль также регулярно удерживает так называемые «выплаты мученикам», которые палестинские власти выплачивают семьям гражданских лиц, убитых израильскими силами. С начала военного вторжения Израиля на Западном берегу было потеряно более 300 000 рабочих мест. Уровень безработицы вырос с 12,9% до 32%, сообщает ЮНКТАД.

Нападения радикальных еврейских поселенцев, по данным ООН, привели к гибели более 650 палестинцев с 7 октября. Все это сильно ударило по безопасности торговли и ведения бизнеса на Западном берегу.