Председатель Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности председателя кабмина Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд, при участии в режиме онлайн президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, запустили семь объектов в Марыйской области. Об этом сообщает информационное агентство ТДХ.

В рамках мероприятия началось строительство участка Серхетабат — Герат в рамках проекта газопровода ТАПИ, который получил название «Белый путь Аркадаг».

Также начато строительство линии оптоволоконной связи и газокомпрессорной станции Şatlyk-1. Проект линии электропередачи по маршруту Туркменистан — Афганистан — Пакистан предусматривает запуск электростанции Nur-el-Jahad в афганской провинции Герат.

Дополнительно было начато возведение первого участка железной дороги Тургунди — Санабар по маршруту Тургунди — Герат, а также строительство складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди.

На туркменско-афганской границе, вдоль железнодорожного пути Серхетабат — Тургунди, введен в эксплуатацию железнодорожный мост длиной 177 м. В тот же день по новому мосту был отправлен поезд с гуманитарной помощью из Туркменистана в Афганистан.