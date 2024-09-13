ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский недоволен: Беларусь оказалась смелее Запада
Президент Украины раскритиковал нежелание Запада сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве
Зеленский недоволен: Беларусь оказалась смелее Запада
Фото: Reuters / Others
13 сентября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за нежелание сбивать российские ракеты и иранские дроны в украинском небе. В ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES) он подчеркнул парадоксальность ситуации, когда те же союзники активно противодействуют подобным угрозам на Ближнем Востоке.

«Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских «Шахедов» в небе Украины?», — возмутился Зеленский.

Украинский президент отметил, что партнеры Украины избегают даже обсуждения этого вопроса. «И когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно, кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать «мы работаем над этим». Даже этих слов боятся. И это правда», — сказал Зеленский.

Зеленский также поддел Запад, заявив, что пока лишь Беларусь «отличилась сбиванием российских «Шахедов». Он назвал сложившуюся ситуацию «унизительной для сильного демократического мира».

Зеленский неоднократно жаловался, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной эскалации конфликта и из страха перед реакцией российских властей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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