Тело активистки Айшенур Эзги Эйги, убитой израильскими военными на прошлой неделе, прибыло в пятницу в Стамбул.

Самолет компании Turkish Airlines доставил тело Эйги в аэропорт Стамбула из Азербайджана.

На церемонии присутствовали посол Айше Созен Услур, представитель МИД Турции в Стамбуле, и другие турецкие официальные лица.

Ее тело, завернутое в турецкий флаг, было принято в аэропорту военным отрядом.

После церемонии тело Эйги было доставлено самолетом в Измир для захоронения в Айдыне, на юго-западе Турции.

26-летняя Эйги была убита 6 сентября во время мирного протеста против незаконных израильских поселений в окрестностях Наблуса.

Турецкие дипломатические представительства в Тель-Авиве и Аль-Кудсе (Иерусалиме) координировали передачу тела Эйги из Тель-Авива в Баку перед окончательной отправкой в Турцию.

В четверг Турция начала расследование убийства в соответствии с внутренним законодательством.