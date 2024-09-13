В крупных городах России начали появляться железобетонные бункеры от беспилотных атак. О первом таком укрытии в городе Пенза сообщило местное управление МЧС в своем телеграм-канале. А на сайте «Ростендер» были обнародованы тендеры на закупку и развертывание бункеров в Воронежской, Самарской, Оренбургской и Томской областях, а также в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Прежде укрытия устанавливались в Орле, а также городах Белгородской и Курской областей. О намерениях установить подобные конструкции также заявляли власти Брянска и Сочи (Краснодарский край).

Расстояние от украинской границы до самарского Новокуйбышевска, где тоже собираются ставить укрытия, превышает 970 километров, до Томской области — более 2,8 тыс. километров. Красноярский край находится на удалении свыше 3,4 тыс. километров от границы с Украиной, а ЯНАО — 2,5 тыс. километров.

Еще в мае власти РФ опубликовали на федеральном портале законопроектов документ, описывающий развертывание модульных убежищ от воздушных атак по всей стране. Пояснительная записка гласит, что нововведения направлены на защиту населения от «всех видов современного оружия, в том числе ядерного».

Только в этом месяце ВСУ с помощью БПЛА дважды нанесли удар по аэродрому в Мурманской области, где размещаются российские ядерные бомбардировщики. Впервые украинские беспилотники добрались до северного региона 21 августа - тогда это стало рекордным по дальности нападением дронов на российские объекты. Расстояние от поселка Высокий в Мурманской области, где были замечены украинские БПЛА, до украинской границы составляет порядка 1850 км.