Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс изложил предполагаемый план администрации Трампа по урегулированию войны в Украине. Он включает создание «демилитаризованной зоны» на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

«Я думаю, что это выглядит так: Трамп садится за стол и говорит россиянам, украинцам, европейцам: «Вам, ребята, нужно понять, как выглядит мирное урегулирование?». И, вероятно, это будет что-то вроде нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, которая станет демилитаризованной зоной», - сказал Вэнс.

Он добавил, что предложенная демилитаризованная зона будет «сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова».

По словам кандидата в вице-президенты США, в рамках мирного плана Украина сохранит свою независимость в обмен на нейтралитет, что означает, что она не вступит в НАТО или другие «союзные институции».

Вэнс не уточнил, кто будет контролировать «демилитаризованную зону», но заявил, что нынешняя демаркационная линия останется, подразумевая, что Украина не будет возвращать себе территорию, захваченную РФ.

Он также сказал, что Европа недостаточно вкладывалась в помощь Украине, в то время как «американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам».

Он заявил, что подход администрации Байдена заключается в том, чтобы «бросить деньги на эту проблему, надеяться, что украинцы добьются военной победы, о которой даже сами украинцы говорят как о «недостижимой», - сказал Вэнс.

«Политика Дональда Трампа такова: да, быть сильным, но также быть умным. Вести переговоры», - добавил соратник экс-президента.