В воскресенье, 15 сентября, произошел инцидент со стрельбой вблизи гольф-клуба Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным двух источников Reuters, осведомленных о происшествии, было произведено несколько выстрелов.

Представитель предвыборного штаба экс-президента Стивен Чунг сообщил, что политик не пострадал. «Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет», — говорится в заявлении штаба политика.

Как пишет Associated Press, агент Секретной службы открыл огонь по подозреваемому с оружием во время игры Трампа в гольф. Представитель шерифа сообщил, что в результате стрельбы никто не пострадал.

The New York Times сообщает, что двое неизвестных открыли огонь друг по другу, а не по экс-президенту.

Человек, стрелявший у гольф-клуба Трампа, предварительно, был задержан, сообщил сын экс-президента Дональд Трамп-младший. «По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47», — написал он в соцсети X.

Энтони Гульельми, представитель Секретной службы США, подтвердил в социальной сети X, что Трамп находится в безопасности. Он также сообщил, что Секретная служба начала расследование данного происшествия.

Как сообщает Associated Press, Белый дом проинформировал, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были уведомлены о случившемся и «испытывают облегчение» в связи с тем, что Трамп не пострадал.

Напомним, 13 июля в ходе предвыборного мероприятия в Батлере (штат Пенсильвания) на Дональда Трампа было совершено покушение. Как стало известно, молодой человек по имени Томас Крукс, которому было 20 лет, открыл огонь по участникам митинга с крыши здания, находившегося примерно в 120 метрах от места выступления политика.

В результате стрельбы один человек погиб, а несколько других получили ранения, включая самого Трампа, которому пуля задела правое ухо. Сотрудники Секретной службы ликвидировали нападавшего. Рядом с телом Крукса была обнаружена полуавтоматическая винтовка модели AR-15.

Согласно информации, предоставленной ФБР, злоумышленник длительное время готовился к нападению. На протяжении более чем года он приобретал оружие и материалы для изготовления взрывного устройства.