Министерство иностранных дел Украины официально обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к гуманитарному реагированию в районах Курской области России, которые находятся под контролем ВСУ.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины, указано, что в ООН была направлена соответствующая нота. Киев также обратился с аналогичной просьбой к Международному комитету Красного Креста, предложив организации осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права на занятых ВСУ российских территориях.

Украинский МИД утверждает, что украинские военные соблюдают все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека.

«С первых дней Курской операции Силы Обороны Украины как цивилизованная европейская армия проявили высокий профессионализм и полное соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных потребностей, возможность выезда из районов боевых действий», — говорится в заявлении.

С начала августа под контролем Украины, по разным оценкам, находится от нескольких сот до более чем тысячи квадратных километров территории Курской области, включая райцентр Суджа и десятки населенных пунктов. Точное число оставшихся жителей неизвестно, но речь идет по меньшей мере о сотнях людей.

В Курской области продолжаются активные боевые действия, и за последние дни российские военные отбили несколько сел. Родственники людей, остающихся в Судже и окрестностях, ранее обратились с письмом к президентам России и Украины с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации их родных.

Обязанности оккупирующей державы по отношению к гражданскому населению определены Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.