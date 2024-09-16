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Стихия неистовствует в Центральной Европе
Польша объявила чрезвычайное положение; число погибших в регионе достигло 16. Венгрия готовится к разливу Дуная
Стихия неистовствует в Центральной Европе
Река Ныса-Клодзка затопила город Ныса в Опольском воеводстве / Фото: Reuters / Others
16 сентября 2024 г.

Центральная Европа столкнулась с сильнейшим за последние два десятилетия наводнением, унесшим жизни как минимум 16 человек в нескольких странах. Польша, наиболее пострадавшая от стихии, объявила чрезвычайное положение.

«Я созвал эту встречу для того, чтобы как можно быстрее принять распоряжение о введении состояния стихийного бедствия», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Правительство выделило миллиард злотых на помощь пострадавшим районам. В Нижней Силезии прорыв дамбы привел к экстренной эвакуации части города Пачкув.

«Введение состояния стихийного бедствия поможет мобилизовать больше средств и ресурсов для борьбы с последствиями наводнений», — отметила министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска.

В Чехии одна женщина погибла, семь человек пропали без вести. Австрия сообщает о трех жертвах, Румыния — о семи. Венгрия и Словакия также готовятся к масштабному наводнению на Дунае.

Премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении предупредил о серьезности ситуации. «Место, на котором я стою, на следующий день может быть уже под водой, и уровень воды будет превышать мой рост, а затем поднимется еще больше», — заявил венгерский премьер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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