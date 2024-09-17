Общие потери российских и украинских военных с начала полномасштабной войны в 2022 году, по оценкам газеты The Wall Street Journal, могли превысить миллион человек. Издание ссылается на неофициальные подсчеты, в том числе на данные западных разведок.

WSJ оценивает число убитых украинских военных в 80 тыс. человек, тогда как потери российской стороны составляют приблизительно 200 тыс. Ранены около 400 тыс. человек как в украинской, так и в российской армиях, сообщает газета. В материале отмечается, что такие высокие потери являются тяжелым испытанием для российской армии, но для менее населенной Украины они могут быть еще более разрушительными.

Потери на поле боя и массовый отток населения наносят огромный урон будущему обеих стран. Население Украины, которое по переписи 2001 года составляло 48 млн человек, могло сократиться до 25-27 млн, без учета территорий, занятых Россией. По оценкам газеты, Россию с начала войны покинули около 600 тыс. человек, среди которых преимущественно молодые профессионалы.

Официальные данные о потерях Россия и Украина не раскрывают. Поименные списки погибших ведут на основе открытых данных несколько групп исследователей и волонтеров.

В одном из таких списков, который составляют журналисты BBC, «Медиазоны» и волонтеры, числится более 69 тыс. российских солдат и офицеров. Украинские потери подсчитывает анонимный проект UAlosses, который включает в свой реестр 55,812 человек.