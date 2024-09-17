С 1 января 2025 года власти Московской области введут запрет для иностранных граждан на работу по патентам в нескольких сферах, включая торговлю алкоголем и табаком, уличное питание, социальные услуги, спорт, культуру, досуг, здравоохранение и образование.

Заместитель председателя правительства региона Наталия Масленкина объяснила это решение «ростом жалоб потребителей» в отраслях торговли, где заняты мигранты. По ее словам, введенные ограничения помогут «минимизировать потенциальные конфликты».

«Сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение (15 процентов) на их привлечение в розничных магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели полный запрет на работу по патентам», – сказала она.

После введения запрета будет заменено около 5,6 тыс. мигрантов, работающих по патентам. По мнению Масленкиной, их могут заменить россияне и граждане государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

После теракта в московском концертном зале «Крокус», организованного, по заявлению российских властей, гражданами Таджикистана, в России ужесточили политику по отношению к иностранцам и трудовым мигрантам.

В разных регионах ежедневно проводятся облавы на местах работы и жительства иностранных рабочих с последующей депортацией тех, у кого обнаруживаются проблемы с документами. Во многих сферах, таких как такси и розничная торговля, иностранцам теперь запрещают работать. Многие мигранты также столкнулись с запретом на въезд в Россию в аэропортах и на КПП.