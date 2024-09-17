Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы договорился с Москвой и Киевом не «освещать» факты полетов беспилотников на территорию страны.

«Я должен вам открыто сказать: мы по каналам договорились с украинцами, что не будем освещать в СМИ факты залета на нашу территорию беспилотников, как российских, так и украинских. Почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками. Во-первых, новые для них. А во-вторых, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса беспилотники», — сказал белорусский президент. «И один из них мы нашли аж под Бобруйском — в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает, — добавил Лукашенко. — Мы договорились»

В ночь на 7 сентября на территорию Беларуси залетели около восьми российских БПЛА, согласно сообщениям белорусского osint-проекта «Беларускі Гаюн», отслеживающего военную активность на территории страны. Впервые о сбитом российском дроне типа «Шахед» сообщалось еще 29 августа.

Минск тогда не подтвердил эти сообщения. Однако 5 сентября в Минобороны Беларуси заявили, что за ночь были сбиты некие беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны.