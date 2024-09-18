Россия резко осудила массированную кибератаку в Ливане, в результате которой произошла серия детонаций пейджеров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала инцидент как акт терроризма и гибридной войны.

По данным МИД России, в результате теракта погибли 11 человек, более 3 тыс. получили ранения, около 400 из которых находятся в тяжелом состоянии. «На фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации», — заявила Захарова.

Инцидент произошел 17 сентября, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану. По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов организации потеряли зрение из-за взрывов.

Источники Sky News Arabia сообщили, что в пейджеры было помещено взрывчатое вещество PETN, которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов. The New York Times, ссылаясь на свои источники, утверждает, что устройства также имели переключатели для дистанционной активации взрывчатки.

МИД России призвал к проведению всестороннего расследования данного преступления и привлечению всех виновных к ответственности. «Необходимо проведение всестороннего расследования данного преступления и привлечение всех виновных к ответственности, чтобы очередной акт терроризма не был «заметен под ковер», — подчеркнула Захарова.

«Хезболла» заявила, что Израиль ожидает «тяжелая расплата» за теракт с пейджерами. Тайваньская компания Gold Apollo, чье название было указано на пейджерах, сообщила, что устройства изготовила венгерская фирма, имеющая право использовать бренд компании.