Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Ансагана Балтабекова новым заместителем министра внутренних дел и главнокомандующим Национальной гвардией Казахстана. Балтабеков занял этот пост после Еркина Ботаканова, который возглавлял Нацгвардию с января 2022 года.

До назначения Балтабеков занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны. Он имеет богатый опыт работы в различных офицерских и руководящих постах с 2002 по 2017 годы, а также служил в органах национальной безопасности.

Назначение произошло на фоне нескольких инцидентов в рядах Нацгвардии. 12 сентября офицер воинской части 6505 получил огнестрельное ранение на учебном полигоне. Ранее в части 5571 служащий был ранен при сдаче оружия.

Также летом завершилось расследование гибели военнослужащего Кайсара Султанова.

Кроме того, в начале сентября стало известно о задержании генерал-майора Константина Воронкина, заместителя главнокомандующего по технике и вооружению. Его подозревают в получении взятки. По этому же делу проходит зампред партии «Ак жол» Дмитрий Васильев.