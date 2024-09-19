Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил один из вариантов урегулирования проблемы Крыма — проведение «честного референдума» под эгидой ООН. Выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, Сикорский подчеркнул, что перед референдумом полуостров должен быть передан под управление миссии ООН. По его мнению, этот шаг может способствовать разрешению конфликта, возникшего в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году.

«Крым символически важен для России, и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма», – сказал Сикорский. Он также предложил отложить голосование на 20 лет, чтобы провести его при подготовке ООН.

Предложение министра не получило немедленной реакции от участников форума, и Кремль также не прокомментировал его слова. В то же время, украинские власти продолжают считать Крым законной территорией Украины и неоднократно заявляли, что не пойдут на какие-либо уступки по этому вопросу. В ответ на выступление Сикорского, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил в своем телеграм-канале, что «Крым — это Украина».

В то же время, польское издание Onet сообщило о сложных переговорах Сикорского с Владимиром Зеленским. По данным источников, Зеленский отказался обсуждать вопрос Волынской трагедии, что вызвало недовольство польской стороны.