Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе беседы с журналистами агентства «Анадолу» осветил ряд важных внешнеполитических вопросов. Он подтвердил приверженность Турции посредническим усилиям в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув, что этот вопрос является приоритетным для президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фидан затронул тему кибербезопасности, сообщив о планах создания в Турции самостоятельной структуры по ее обеспечению по инициативе президента.

Министр также затронул ситуацию в Сирии. «Если сирийское урегулирование будет достигнуто в соответствии с подходом Анкары, то Сирии будет легче решить и другие свои проблемы», — заявил Фидан.

Особое внимание Фидан уделил отношениям Турции с Евросоюзом и БРИКС. «Если бы экономическая интеграция Турции с ЕС увенчалась членством, возможно, Анкара не искала бы альтернативы наподобие БРИКС», — сказал глава турецкой дипломатии. Министр указал на необходимость укрепления взаимодействия с ЕС в сферах экономики, визовой либерализации, образования и культуры.

Фидан отметил, что в последние годы некоторые страны ЕС пытались сделать свои проблемы центральными вопросами Евросоюза, что повлияло на отношения с Турцией. Он также высказал мнение о росте «геостратегической бдительности» ЕС «в отношении своего альянса» на фоне глобальных конфликтов.

Говоря о глобальных процессах, глава турецкой дипломатии выразил мнение, что «холодная война, начавшаяся с противостояния между Западом и Россией вместе со сформированными ею альянсами, будет углубляться, приобретая новое измерение».

В контексте турецко-американских отношений Фидан сообщил о единстве мнений Анкары и Вашингтона относительно того, что санкции США в рамках закона CAATSA являются помехой в двусторонних отношениях.