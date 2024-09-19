Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пожаловался, что электромобиль Tesla Cybertruck, видео с которым он публиковал в этом месяце и который руководитель российского региона пообещал отправить в «зону СВО», был «удаленно отключен».

«Некрасиво поступил Илон Маск», — заявил глава северокавказской республики. — Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает».

По словам главы Чечни, электромобиль «прекрасно справлялся с боевыми задачами» и «демонстрировал маневренность и хорошую защиту экипажа», прежде чем был отключен удаленно.

Ранее, в августе, Кадыров поблагодарил Илона Маска за электромобиль Tesla Cybertruck, который, по словам главы республики, был ему подарен руководителем компании-производителя Илоном Маском.

Сам Маск опроверг утверждения Кадырова.