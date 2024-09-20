МИД Индии опроверг сообщения Reuters о том, что страна якобы поставила артиллерийские снаряды Украине. Издание ранее сообщило, что продажа не шла напрямую — оружие у индийских оборонных компаний закупили европейские посредники, которые затем перенаправили снаряды в Украину.

Однако для того, чтобы направить оружие Киеву, нужно разрешение Нью-Дели. Индийское руководство решило не вмешиваться и разрешило продажу, несмотря на протесты Москвы, уточняет издание.

«Индия осуществляет свой оборонный экспорт с учетом своих международных обязательств по нераспространению и на основе надежной правовой и нормативной базы, которая включает комплексную оценку соответствующих критериев, включая обязательства и сертификаты конечного пользователя», — заявил представитель министерства Рандхир Джайсвал.

В январе чиновник заявил, что Индия не отправляла и не продавала артиллерийские снаряды Украине. Он назвал «‎ложными и вводящими в заблуждение»‎ сообщения о якобы военном сотрудничестве Нью-Дели и Киева.

Однако источники Reuters уточняют, что Индия в течение года поставила небольшое количество боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценке индийских чиновников, это менее 1% от общего объема вооружений, импортированных Киевом с начала конфликта с Россией.

Reuters выяснило, что подобная схема работает уже более года. Правила экспорта вооружений Индии ограничивают использование оружия заявленным покупателем, а также запрещают несанкционированные передачи. Власти страны решили закрыть глаза на поставки снарядов Киеву.

Среди европейских стран, отправляющих индийские боеприпасы на Украину, — Италия и Чехия, которая возглавляет инициативу по снабжению Киева артиллерийскими снарядами из-за пределов Европейского союза.

Кремль поднимал этот вопрос по крайней мере дважды, в том числе во время июльской встречи между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его индийским коллегой, сообщает агентство.