Согласно исследованию Мадридского университета, астероид размером примерно с городской автобус будет захвачен гравитационным притяжением Земли и будет вращаться вокруг нашей планеты около двух месяцев, став «мини-луной».

Астероид будет находиться рядом с Землей с 29 сентября по 25 ноября, прежде чем вернется в пояс астероидов, вращающийся вокруг Солнца.

«Объект, который собирается нанести нам визит, принадлежит поясу астероидов Арджуна, вторичному поясу астероидов, состоящему из космических камней, которые следуют орбитам, очень похожим на орбиту Земли», — отметил автор исследования Карлос де ла Фуэнте Маркос, профессор Мадридского университета.

Он объяснил, что некоторые астероиды в поясе Арджуны могут подлетать к Земле относительно близко, примерно на расстояние 4,5 млн км.

Если они также движутся относительно медленно для астероидов — со скоростью около 3540 км/ч — то их траектории сильнее, чем обычно, подвержены влиянию земного притяжения.

«В этих условиях... объект может стать временной луной Земли», — сказал он, добавив, что это произойдет с рассматриваемым астероидом на следующей неделе и продлится около двух месяцев.

Астероид не будет следовать полной орбите вокруг Земли.

Объект был обнаружен 7 августа системой предупреждения о столкновении с астероидами (Atlas), программой, финансируемой НАСА. Его длина составляет около 10 метров, что ничтожно мало по сравнению с Луной Земли, диаметр которой составляет около 3474 км.

Маркос добавил, что объект будет «слишком мал и тускл для типичных любительских телескопов и биноклей». «Однако объект находится в пределах диапазона яркости типичных телескопов, используемых профессиональными астрономами».

Ученые добавили, что, по их мнению, астероид-мини-луна снова вернется на орбиту Земли в 2055 году.