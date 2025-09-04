Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Азербайджан должен освободить задержанных россиян, если хочет наладить отношения с Москвой. На полях Восточного экономического форума она подчеркнула, что освобождение граждан России стало бы «важным шагом к нормализации» отношений.

История арестов усугубила и без того ухудшающийся дипломатический кризис между Баку и Москвой. В конце июня российская полиция задержала в Екатеринбурге нескольких азербайджанцев по делу об убийствах. Среди них были братья Сафаровы — они погибли при задержании. В Следственном комитете причиной смерти одного из них назвали сердечный приступ, однако Баку отверг эту версию и возбудил собственное расследование, заявив о «жестоком убийстве азербайджанцев».

Вскоре азербайджанские власти задержали уже россиян — в том числе главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавыха и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им предъявили обвинения в незаконной деятельности после приостановки аккредитации издания в феврале. Захарова заявила, что действия Баку якобы связаны «с иными соображениями».

Противостояние усугубило кризис доверия. Кремль предупредил, что действия Азербайджана «разрушают отношения» — в ответ парламент Азербайджана обвинил Москву в «масштабной дезинформационной кампании».

Изначально кризис спровоцировала катастрофа самолета AZAL, в которой Баку возложил ответственность на российскую систему ПВО. Москва отказалась признавать вину.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» дал понять: именно Москва обостряет ситуацию.

«Мы не являемся стороной, которая разрушает отношения. Мы действуем в правовом поле и конструктивно, но никогда не допустим проявлений агрессии или неуважения», — заявил азербайджанский лидер.