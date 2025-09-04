Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Азербайджан должен освободить задержанных россиян, если хочет наладить отношения с Москвой. На полях Восточного экономического форума она подчеркнула, что освобождение граждан России стало бы «важным шагом к нормализации» отношений.
История арестов усугубила и без того ухудшающийся дипломатический кризис между Баку и Москвой. В конце июня российская полиция задержала в Екатеринбурге нескольких азербайджанцев по делу об убийствах. Среди них были братья Сафаровы — они погибли при задержании. В Следственном комитете причиной смерти одного из них назвали сердечный приступ, однако Баку отверг эту версию и возбудил собственное расследование, заявив о «жестоком убийстве азербайджанцев».
Вскоре азербайджанские власти задержали уже россиян — в том числе главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавыха и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им предъявили обвинения в незаконной деятельности после приостановки аккредитации издания в феврале. Захарова заявила, что действия Баку якобы связаны «с иными соображениями».
Противостояние усугубило кризис доверия. Кремль предупредил, что действия Азербайджана «разрушают отношения» — в ответ парламент Азербайджана обвинил Москву в «масштабной дезинформационной кампании».
Изначально кризис спровоцировала катастрофа самолета AZAL, в которой Баку возложил ответственность на российскую систему ПВО. Москва отказалась признавать вину.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» дал понять: именно Москва обостряет ситуацию.
«Мы не являемся стороной, которая разрушает отношения. Мы действуем в правовом поле и конструктивно, но никогда не допустим проявлений агрессии или неуважения», — заявил азербайджанский лидер.
Алиев подчеркнул, что его страна умеет признавать ошибки. В пример он привел эпизод Второй Карабахской войны, когда азербайджанские военные случайно сбили российский вертолет.
«В тот же день я позвонил президенту России, принес извинения, мы выплатили компенсации семьям погибших и наказали виновных», — напомнил он.
По словам Алиева, именно такой реакции — извинений, ответственности и прозрачности — ждал Баку от Москвы, но так и не дождался.
Президент также затронул темы, о которых раньше предпочитал молчать. Он заявил, что с начала войны в Украине Азербайджан открыто поддерживает Киев и осуждает нарушение его границ. Более того, Алиев вернулся к историческим событиям: «В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его».
Кремль комментариев избегает, но в Москве уже прозвучали жесткие слова. Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил: «Азербайджан не наш союзник, не наш стратегический партнер и никогда им не был».