ООН официально выразила протест в связи с решением Вашингтона отказать во въезде представителям Палестины — они собирались участвовать в предстоящей сессии Генассамблеи. Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация уже обратилась напрямую к американским властям и напомнила им о международных обязательствах.

«Мы подняли этот вопрос в ходе контактов с Соединенными Штатами, ссылаясь на их обязанности по соглашению о штаб-квартире ООН (в Нью-Йорке). Сейчас мы добиваемся разъяснений, поскольку последствия такого решения вызывают крайнюю тревогу», — заявил Дюжаррик.

По его словам, отказ США в выдаче виз палестинским представителям не только противоречит договоренностям, но и подрывает саму работу международной организации.

Напомним, 29 августа Госдепартамент США аннулировал визы ряда членов Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации, включая высокопоставленных чиновников. Одновременно было отказано и в новых заявках. В результате оказалась под вопросом возможность участия в сессии даже президента Палестины Махмуда Аббаса, который традиционно обращается к Генассамблее.

Официально в Госдепе этот шаг объяснили «интересами национальной безопасности» — якобы Палестинская администрация «подрывает мирный процесс».