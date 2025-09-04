ООН официально выразила протест в связи с решением Вашингтона отказать во въезде представителям Палестины — они собирались участвовать в предстоящей сессии Генассамблеи. Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация уже обратилась напрямую к американским властям и напомнила им о международных обязательствах.
«Мы подняли этот вопрос в ходе контактов с Соединенными Штатами, ссылаясь на их обязанности по соглашению о штаб-квартире ООН (в Нью-Йорке). Сейчас мы добиваемся разъяснений, поскольку последствия такого решения вызывают крайнюю тревогу», — заявил Дюжаррик.
По его словам, отказ США в выдаче виз палестинским представителям не только противоречит договоренностям, но и подрывает саму работу международной организации.
Напомним, 29 августа Госдепартамент США аннулировал визы ряда членов Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации, включая высокопоставленных чиновников. Одновременно было отказано и в новых заявках. В результате оказалась под вопросом возможность участия в сессии даже президента Палестины Махмуда Аббаса, который традиционно обращается к Генассамблее.
Официально в Госдепе этот шаг объяснили «интересами национальной безопасности» — якобы Палестинская администрация «подрывает мирный процесс».
Единственное исключение было сделано для действующих сотрудников миссии Палестины при ООН в Нью-Йорке.
ООН, в свою очередь, подчеркнула: страна, на территории которой расположена штаб-квартира организации, обязана обеспечивать допуск всех делегаций, независимо от политической ситуации. Исключения допускаются лишь по чрезвычайным причинам безопасности, но и в этих случаях должны быть согласованы с самой ООН.
По оценке международных дипломатов, ограничительные меры создают прецедент, который угрожает нормальному функционированию Генассамблеи и ставит под вопрос обязательства США.
Это не первый раз, когда Штаты запрещают въезд представителям Палестины. В 1988 году США отказали в визе палестинскому лидеру Ясиру Арафату — это вынудило ООН перенести всю сессию из Нью-Йорка в Женеву.