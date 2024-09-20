В пятницу в Кремле заявили, что российские спецслужбы внимательно следят за взрывами пейджеров в Ливане и намерены предпринять соответствующие меры.

«Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, и здесь они будут выполнять свою работу», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

На вопрос о том, вела ли Москва переговоры с региональными игроками по поводу инцидента, Песков ответил следующее: «Нет, пока никаких обсуждений не было».

Ранее в среду в Кремле уже реагировали на смертоносные события в Ливане.

«Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. <...> Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины произошедшего, обстоятельства, <...> чтобы принять меры по исключению подобных рисков у нас и в других местах», — цитировало агентство ТАСС слова того же Пескова.

Во вторник и среду 37 человек погибли и более 3250 человек, включая женщин и детей, получили ранения в результате серии взрывов пейджеров и раций. Ливан и «Хезболла» возложили вину за на Израиль.

Многие страны осудили взрывы пейджеров и выразили солидарность с Ливаном, а международные правозащитные группы, в том числе Human Rights Watch, предупредили, что подобные атаки ставят под угрозу жизни мирных жителей и нарушают законы войны.