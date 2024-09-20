США провели тестовый запуск ядерной ракеты Minuteman III, которая способна долететь до российской территории. Правда, без фактического запуска ракеты. Об этом сообщило командование американской авиабазы Оффат в штате Небраска.

Тест был проведен 17 сентября и был охарактеризован представителями американских военных как «послание для наших союзников и противников». Подобные испытания проводятся каждые шесть месяцев, чтобы удостовериться в готовности инфраструктуры к оперативным действиям.

Minuteman III представляет собой твердотопливную межконтинентальную ракету, поставленную на вооружение США уже более 50 лет. Дальность полета Minuteman достигает примерно 9,5 тыс. км.

В течение десяти лет Пентагон планирует полностью модернизировать этот класс вооружений, поставив вместо Minuteman новые ракеты типа Sentinel.

По данным Стокгольмский института исследования проблем мира, Соединенные Штаты располагают на данный момент 5044 ядерными боеголовками, из которых в состоянии боеготовности находятся 1770. У РФ же эти показатели достигают 5580 и 1710 единиц соответственно.

Ранее на этой неделе глава военного полигона «Новая Земля» Андрей Синицын объявил, что Россия готова к возобновлению испытаний ядерного оружия «в любой момент».

«Полигон полностью готов к проведению испытаний: у нас готова лабораторно-испытательная база, персонал обучен, и при поступлении команды мы можем немедленно приступить к испытаниям», — заявил тогда Синицын.