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Беспощадное побоище мексиканских картелей
53 погибших, 51 пропавший без вести. Конфликт между фракциями картеля «Синалоа» продолжается с 9 сентября, парализовав жизнь региона. Мексика обвиняет США
Беспощадное побоище мексиканских картелей
Военнослужащий мексиканской армии стоит возле поврежденного автомобиля после столкновения между вооруженными группировками в Кулиакане, Мексика, 9 сентября 2024 года / Фото: Reuters / Others
21 сентября 2024 г.

В мексиканском штате Синалоа разгорелся кровопролитный конфликт между фракциями картеля «Синалоа» после ареста в США 25 июля его сооснователя Исмаэля «Эль Майо» Самбады. С 9 сентября погибли 53 человека, 51 числятся пропавшими без вести.

Противостояние развернулось между «Лос-Майос», сторонниками Самбады, и «Лос-Чапитос», возглавляемыми детьми заключенного наркобарона «Эль Чапо» - Хоакина Гусмана. Самбада утверждает, что «Лос Чапитос» похитили его и насильно доставили в США.

Столкновения парализовали жизнь столицы штата Кулиакана: закрыты школы, рестораны и магазины. Губернатор Рубен Роча Мойя сообщил об аресте более 40 человек и раздаче 5000 продовольственных пакетов населению.

Военные арестовали Фернандо Переса Медину («Эль-Пийи»), предполагаемого главу службы безопасности лидера «Лос Чапитос». Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор частично возложил ответственность за нестабильность на США, ссылаясь на их переговоры с наркоторговцем, похитившим Самбаду.

Ситуация осложняется и необычными проблемами: власти пытались спасти тигрицу: та была брошена наркоторговцами и привязана к дереву. Высокопоставленные наркоторговцы Синалоа часто держат тигров в качестве домашних животных.

Федеральное агентство по охране окружающей среды Мексики (Profepa) заявило, что ветеринары в Синалоа отказались помочь животному из-за опасений за безопасность, и агентство предоставило военным «клетку, ружье для дротиков и дротики». Однако насилие помешало военным спасти животное.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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