Согласно данным МВД РФ, опубликованным в издании «Коммерсантъ», на 1 сентября 2024 года в России проживают 3,985 млн граждан стран Центральной Азии. Лидером по количеству иностранцев стал Узбекистан — свыше 1,792 млн человек, далее следуют Таджикистан с более чем 1,231 млн, Казахстан с 606,9 тыс., Кыргызстан с 262,8 тыс. и Туркменистан с 92 тыс. граждан.

Как сообщил первый замминистра МВД Александр Горовой в интервью «Коммерсанту», в стране сейчас находятся 6,174 млн человек с иностранным гражданством. Среди первых десяти стран по числу граждан в России: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан. Эти страны суммарно дают 5,5 млн человек.

По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, в 2023 году Россию посетило почти 10 млн граждан стран СНГ, из них на миграционный учёт встали более 8,5 млн человек. Горовой добавил, что ежедневно МВД получает данные о въезде и выезде иностранцев от Пограничной службы ФСБ России. Эти данные включают все категории иностранцев, включая тех, кто находится в стране нелегально.

По оценкам МВД, нелегалов среди иностранцев насчитывается около 739 тыс. человек, или 9% от общего числа. Основную часть составляют граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана. Горовой отметил значительное снижение доли нелегалов: до 2022 года их было более 30%. Он назвал это результатом серьезной работы с органами власти всех уровней.

Горовой подчеркнул активизацию работы по ограничению въезда для нарушителей российского законодательства: за первые восемь месяцев 2024 года было принято 161 тыс. решений о запрете на въезд, что на 55 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также почти 100 тыс. иностранных граждан было выдворено с территории России — на 50% больше, чем годом ранее.

Отвечая на вопрос об отмене безвизового режима с постсоветскими странами, Горовой высказался против, отметив важность сохранения безвизового въезда для поддержания экономической и демографической ситуации в стране.