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В Тиране будет создано новое государство?
Премьер Албании Эди Рама заявил о планах создания «суверенной территории» для ордена Бекташи в столице Албании
В Тиране будет создано новое государство?
Премьер Албании Эди Рама / Фото: Reuters
22 сентября 2024 г.

Премьер-министр Албании Эди Рама подтвердил свои намерения создать «суверенное государство ордена Бекташи» в Тиране, которое будет служить символом религиозной терпимости.

Проект, вдохновленный Ватиканом, направлен на продвижение традиций мирного сосуществования различных религий, которые являются частью албанской культуры. Об этом Рама рассказал в интервью The New York Times, а его пресс-служба подтвердила информацию агентству Anadolu.

«Мы должны ценить и защищать наше сокровище — религиозную терпимость, которая является важной частью нашей истории», — заявил Рама, объясняя цель создания нового государства.

Государство ордена Бекташи будет в четыре раза меньше Ватикана и не будет обладать военными и правовыми структурами, но станет значимым культурным символом. Рама также отметил, что проект пока на ранней стадии, а его реализация займет время.

Проект был обсужден только с ближайшими помощниками Рамы, а союзники по НАТО, включая США, пока не были официально уведомлены.

Согласно данным переписи, в Албании проживает около 115 тыс. бекташей из 2,4 млн населения.

Бекташи — суфийский орден, основанный Хаджи-Бекташем в XIII веке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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