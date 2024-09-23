Разведывательные самолеты RC-135W Rivet Joint военно-воздушных сил Великобритании летают над Черным морем вблизи морских границ России, пишет портал UK Defence Journal (UKDJ). По его данным, Лондон передает всю собранную информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Издание уточняет, что официально Британия может делиться развединформацией только с государствами НАТО, однако неофициально Лондон передает часть данных Киеву.

«Данные западной разведки позволяют Украине реагировать быстрее», — сообщил порталу бывший офицер британских ВВС.

Издание отмечает, что в состав разведгруппы входят истребители Typhoon, самолет-заправщик Voyager и разведывательный самолет RC-135. Задача последнего — наблюдение за перемещением российских сил на оккупированной территории Украины, включая полуостров Крым, а также акваторию Азовского моря. Истребители Typhoon сопровождают его.

Эти полеты нельзя назвать чем-то новым, они проводятся регулярно, подчеркивают разведчики, опрошенные UKDJ. Великобритания собирала разведданные о российских войсках еще до начала полномасштабного российско-украинского конфликта. При этом Британия проводит полеты так, чтобы Россия знала об их проведении и не сбивала истребители.

«Эти миссии RAF подчеркивают жизненно важную, но часто упускаемую из виду роль Великобритании в поддержке Украины через сбор разведданных. Развертывание RC-135W Rivet Joint демонстрирует, насколько серьезно Великобритания относится к этой роли, тихо предоставляя критически важную информацию, которая позволяет Украине реагировать на российские угрозы‎»‎, — заявили изданию офицеры британской разведки.

Присутствие британских самолетов в Черном море «‎направлено как на то, чтобы успокоить союзников и поддержать Украину, так и на то, чтобы показать Москве, что их не отпугнут угрозы», пишет UKDJ.

Согласно веб-сайту Королевских ВВС, RC-135W Rivet Joint — это самолет для электронного наблюдения, который может использоваться во всех театрах военных действий для выполнения стратегических и тактических задач. Его датчики «поглощают» электронные излучения от средств связи, радаров и других систем.