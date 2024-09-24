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ООН на пороге реформ?
На Генассамблее ООН обсуждается план реформирования Совета Безопасности, который включает возможное ограничение права вето
ООН на пороге реформ?
Предложение об ограничении права вето стало одним из центральных вопросов / Фото: Reuters
24 сентября 2024 г.

На «Саммите будущего» Генеральной Ассамблеи ООН прошло обсуждение реформ, которые могут изменить ключевые механизмы работы Совета Безопасности. В частности, возможное ограничение права вето, которым в настоящий момент обладают лишь пять постоянных членов Совбеза: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Предложение об ограничении права вето стало одним из центральных вопросов, вынесенных на обсуждение, с целью сделать Совет Безопасности более эффективным и представляющим интересы всех стран мира. Принятие реформ должно стать важным шагом на пути к укреплению международного права и предотвращению вооруженных конфликтов.

«Пакт будущего», принятый на саммите, включает более 50 шагов, направленных на реформу глобальной системы, включая расширение Совета Безопасности. Один из ключевых пунктов — обсуждение пересмотра права вето, чтобы избежать блокирования важных решений.

Президент Финляндии Александр Стубб предложил увеличить количество постоянных членов Совбеза до 10, включая страны из Латинской Америки, Африки и Азии, и лишить новых членов права вето. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы Совет Безопасности ООН лучше отражал современный мировой порядок.

Россия активно противодействует реформе. Москва предложила отложить голосование по пакту и провести дополнительные обсуждения, однако ее предложение не нашло широкой поддержки.

На «Саммите будущего» министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также раскритиковал текущее состояние международных отношений и призвал к реформированию ООН.

«ООН и международное сообщество проходят исторический экзамен», — заявил турецкий дипломат, отметив снижение способности мирового сообщества решать кризисы и рост несправедливости, создающий почву для экстремизма.

Министр подверг критике неспособность ООН проявлять лидерство перед лицом глобальных угроз и неэффективность Совета Безопасности в реализации решений Генеральной Ассамблеи. Он призвал к демократизации процессов принятия решений в ООН.

«Необходимо прекратить практику, при которой судьба международного мира и безопасности находится в руках узкой группы привилегированных стран», — заявил Фидан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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