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Россия вооружит хуситов ракетами?
Иран выступает посредником в секретных переговорах между Москвой и йеменскими повстанцами о передаче современных противокорабельных ракет, утверждают западные СМИ
Россия вооружит хуситов ракетами?
Демонстрация хуситов в поддержку Палестины / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

Иран выступает посредником в секретных переговорах между Россией и йеменскими повстанцами-хуситами о возможной передаче противокорабельных ракет «Яхонт» (П-800 «Оникс»). Информацию об этом агентству Reuters рассказали семь западных и региональных источников.

Эксперты считают, что такая сделка может существенно усилить угрозу для судоходства в Красном море.

Переговоры проходят на фоне продолжающегося конфликта в Йемене и недавней эскалацией напряженности в Красном море. С ноября 2023 года хуситы неоднократно атаковали коммерческие суда в этом регионе в знак поддержки палестинцев в конфликте с Израилем. Эти действия привели к серьезным нарушениям международной морской торговли и росту страховых расходов для судоходных компаний.

Передача ракет «Яхонт» может значительно усилить военный потенциал хуситов. Эти ракеты, способные двигаться на сверхзвуковой скорости и преодолевать современные системы противовоздушной обороны, могут представлять серьезную угрозу для судоходства в регионе.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил факт переговоров, назвав ситуацию «очень тревожной». Саудовская Аравия, непосредственно вовлеченная в йеменский конфликт, также выразила обеспокоенность возможной сделкой.

Представители России и Ирана не прокомментировали эту информацию. Официальный представитель хуситов сообщил, что не в курсе подобных переговоров.

Эксперты отмечают, что передача ракет «Яхонт» потребует технической помощи со стороны России, включая обучение хуситов работе с системой. США и Саудовская Аравия выразили серьезную обеспокоенность возможностью такой сделки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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