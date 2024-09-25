Израильская газета Haaretz заявила, что 40 тыс. бойцов из трех арабских стран прибыли в район Голанских высот, готовясь поддержать «Хезболлу» в нынешних столкновениях с израильской армией.

С понедельника израильская армия начала самое жестокое и масштабное нападение на Ливан за почти 20 лет, убив не менее 569 человек, включая 50 детей и 94 женщины, а также ранив 1835 человек, согласно данным ливанского Минздрава.

Ссылаясь на неназванные источники в органах безопасности, газета Haaretz вечером во вторник сообщила, что «официальные представители военных с беспокойством следят примерно за 40 тыс. бойцов ополчения и наемников, которые прибыли в Сирию из ряда стран, включая Ирак, Йемен и саму Сирию, и сейчас находятся в окрестностях Голанских высот, ожидая призыва Насраллы присоединиться к боевым действиям».

«Если возникнет необходимость, мы также будем действовать в Сирии, чтобы дать понять [президенту Башару] Асаду, что мы больше не приемлем их присутствия там», — добавил источник.

По словам Янива Кубовича, автора статьи в Haaretz, «у «Хезболлы» огромные запасы боеприпасов, и она может пополнять их с относительной легкостью, продолжая представлять собой серьезную угрозу для израильского тыла».

Дамаск, «Хезболла» и Тель-Авив к настоящему моменту не дали никаких комментариев по этим сообщениям.