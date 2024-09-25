Помощник президента России и секретарь Госсовета Алексей Дюмин анонсировал скорое освобождение Курской области от украинских войск. По его словам, это произойдет в соответствии с планами Генерального штаба РФ.

«Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», — сказал Дюмин.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По данным российской стороны, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Украинская сторона заявляет о контроле над большей территорией.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал операцию ВСУ «масштабной провокацией» и пообещал «разобраться с забравшимися в Курскую область бандитами».

Тем временем генерал-майор Апти Алаудинов сегодня заявил о провале попыток ВСУ улучшить свои позиции в регионе. Минобороны РФ регулярно отчитывается об отражении атак украинских сил.

В Курской области действуют режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального значения. К 22 августа из зоны эвакуации выехали 133 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступательные действия России идут согласно украинскому плану, и назвал одной из задач операции ВСУ создание «буферной зоны».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.