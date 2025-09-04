Россия, обладая крупнейшими в мире доказанными запасами газа — более 60 трлн кубометров, может оказаться в ситуации дефицита. Об этом президент Владимир Путин сказал во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.
«У нас намечается дефицит газа», — заявил Путин, выступая с презентацией развития Дальнего Восточного федерального округа. Он отметил, что к проблемам также относятся слабая связность энергетической инфраструктуры и недостаточно развитая сеть.
В качестве решения президент предложил рассмотреть переход на уголь.
«На 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований», — сказал он.
По его словам, признаки дефицита уже проявляются на Дальнем Востоке, где «обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно». В ближайшие годы в регионе прогнозируется кратный рост спроса.
По данным Минэнерго, российские газовые запасы оцениваются в 63,4 трлн кубометров, которых должно хватить на 100 лет добычи. Однако Счетная палата еще в 2020 году предупреждала, что реально их хватит лишь на 50 лет, а качественные запасы «сухого газа» значительно ниже общих.
Добыча топлива снижается после войны в Украине и утраты европейского рынка для «Газпрома». В 2021 году было добыто 762,8 млрд кубометров, в 2022-м — 673,8 млрд, в 2023-м — 638 млрд, что стало минимумом за шесть лет. В 2024 году показатель немного вырос до 685 млрд, но остался на 10% ниже довоенного уровня.
«Газпром» потерял более половины экспорта и обещает направить избыточные объемы российским потребителям. Глава компании Алексей Миллер заявлял, что полная газификация страны завершится к 2030 году. По его словам, к 2026 году полностью подключенными будут 35 регионов.
По итогам 2024 года уровень газификации в России достиг 74,7%.