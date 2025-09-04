Россия, обладая крупнейшими в мире доказанными запасами газа — более 60 трлн кубометров, может оказаться в ситуации дефицита. Об этом президент Владимир Путин сказал во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

«У нас намечается дефицит газа», — заявил Путин, выступая с презентацией развития Дальнего Восточного федерального округа. Он отметил, что к проблемам также относятся слабая связность энергетической инфраструктуры и недостаточно развитая сеть.

В качестве решения президент предложил рассмотреть переход на уголь.

«На 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований», — сказал он.

По его словам, признаки дефицита уже проявляются на Дальнем Востоке, где «обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно». В ближайшие годы в регионе прогнозируется кратный рост спроса.