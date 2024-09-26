«План победы», представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, не произвел впечатления на администрацию президента США Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Один из высокопоставленных американских чиновников заявил: «Я не впечатлен, там не так много нового».

Источники издания в Госдепартаменте США отметили, что наиболее детализированная часть плана касается просьб Украины о поставках оружия и снятии запрета на использование дальнобойных ракет против России. Однако, по мнению американских и европейских чиновников, остальные аспекты плана, касающиеся политических реформ и поддержки экономики, содержат гораздо меньше конкретики.

WSJ отмечает, что администрация Джо Байдена ожидала от Киева более детальных предложений, которые могли бы быть поддержаны в последние месяцы перед президентскими выборами в США.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о «плане победы» перед своим визитом в США. Он собирается представить его не только действующему президенту Джо Байдену, но и кандидатам на пост президента — Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, где раскрыл детали «плана победы», разработанного президентом Владимиром Зеленским. Ключевым элементом этого плана является приглашение Украины в НАТО.

«Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы. Я также призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны РФ», — заявил Ермак.

По словам руководителя ОП, план включает как военную, так и дипломатическую стратегии и содержит четкое видение шагов для достижения справедливого и прочного мира. Ермак подчеркнул необходимость ускорения поставок военной помощи, отметив приоритетные направления: системы ПВО, беспилотники, средства РЭБ, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды.

Несмотря на шестикратное увеличение производства оружия, Украина все еще испытывает нехватку ресурсов и технологий для полного самообеспечения. Ермак призвал к увеличению инвестиций в производство украинского оружия, предоставлению разрешения на удары по территории РФ и использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.