Верховный суд Казахстана вынес решение в пользу школьницы, которую исключили из школы за ношение хиджаба. Высшая инстанция страны постановила, что действия директора школы в Западно-Казахстанской области нарушили право ученицы на получение образования.

Решение суда стало важной победой не только для ученицы, но также и для всего мусульманского сообщества Казахстана на фоне острых дебатов о допустимости религиозной одежды в школах.

Инцидент произошел в одной из школ Западно-Казахстанской области. Адвокат ученицы, Жаслан Айтмагамбетов, сообщил, что администрация школы исключила девочку исключительно из-за ношения хиджаба. Это побудило семью ученицы и адвоката обратиться в суд, что в итоге привело к решению Верховного суда, которое признало действия директора школы нарушением образовательных прав.

Айтмагамбетов объяснил: суд признал ограничение на ношение хиджаба в классе необоснованным, поскольку школа не предоставила доказательства связи хиджаба с религиозным экстремизмом.

«Верховный суд отменил решение регионального суда, подтвердив, что такие ограничения нарушают право на образование» — подчеркнул адвокат.

Это решение отражает более широкую тенденцию. Подобные дела в Павлодарской, Карагандинской, Алматы и Туркестанской областях также приводили к решениям региональных судов в пользу учеников и их права на ношение хиджаба.

В 2022 году более 1600 родителей обратились к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой открыть молитвенные комнаты в школах и отменить запрет на ношение хиджабов. Дебаты о школьной форме в Казахстане идут не первый год: часть жителей страны и политического истеблишмента выступают за единые требования к одежде, другие поддерживают право на религиозное одеяние.

В июне 2023 года школьницу не допустили к выпускному экзамену из-за хиджаба, что вызвало дальнейшие споры о веротерпимости в республике. Министр образования страны Гани Бейсебаев считает, что следует разделять религию и образовательной системы. Однако Верховный суд в этом споре раз за разом встает на сторону учеников, подчеркивая: школьное руководство не имеет права ограничивать право детей на образование из-за их религиозной принадлежности и одежды.