Пентагон рекомендовал администрации США предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, но Белый дом несколько раз отклонил эту идею, пишет NBC News со ссылкой на трех чиновников.

По словам собеседников NBC News, фосфорные боеприпасы Пентагон в том числе рекомендовал включить в последние пакеты военной помощи Украине. Администрация президента США Джо Байдена не одобрила эту рекомендацию из-за «предрассудков», связанных с белым фосфором, и из опасения последствий для мирных жителей.

Источники NBC News говорят, что если идея в конечном итоге будет одобрена, боеприпасы с белым фосфором могут быть отправлены в Украину без публичного объявления.

Американские военные, как отмечает NBC, используют боеприпасы с белым фосфором для создания дымовых завес или для освещения на поле боя. Однако фосфорные боеприпасы легко воспламеняются и могут вызывать сильные ожоги.

В Пентагоне и Совете национальной безопасности Белого дома не ответили на запросы о комментариях.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2022 года на встрече с лидерами стран НАТО обвинил Россию в использовании фосфорных боеприпасов против мирных жителей Украины. В Пентагоне подтвердить использование фосфорных боеприпасов Россией не смогли, пишет NBC. В мае 2022 года об использовании фосфорных боеприпасов против украинских военных, защищавших комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, также заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

Россия, в свою очередь, обвинила Украину в применении боеприпасов с белым фосфором в конце февраля 2022 года. Минобороны России заявило, что ВСУ сбросили снаряды, начиненные фосфором, вблизи аэропорта Гостомель в пригороде Киева.

Использование боеприпасов с белым фосфором против военных целей, расположенных в местах сосредоточения гражданского населения, запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года. Однако использование его для создания дымовой завесы не запрещается.