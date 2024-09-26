США объявили об отмене визовых требований для граждан Катара, сделав его первой арабской страной и второй страной с мусульманским большинством в программе безвизового въезда США. Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что Катар соответствует «строгим требованиям безопасности» для участия в программе.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что «это соглашение углубит наше стратегическое партнерство и улучшит поток людей и торговли между нашими двумя странами».

Катар, с населением 2,6 млн человек, из которых только 313 000 являются гражданами, присоединится к 41 другому государству в программе. ВВП на душу населения Катара составляет 87 661 доллар, что примерно на 10 000 долларов выше, чем в США.

Страна является ключевым союзником США на Ближнем Востоке, предоставляя базу для около 10 000 американских военнослужащих. Недавно соглашение о пребывании США на базе Аль-Удейд было продлено еще на 10 лет.

Несмотря на некоторые разногласия, в том числе по вопросу отношений с ХАМАС, Катар продолжает играть важную роль в региональной дипломатии. Страна участвовала в эвакуации афганских союзников США и в настоящее время выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе.

Американские официальные лица отметили, что рассматривают возможность включения других арабских государств Персидского залива в программу безвизового въезда в будущем.