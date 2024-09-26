Норвежская полиция направила международный запрос на розыск Ринсона Хосе, норвежско-индийского мужчины, связанного с продажей пейджеров ливанской боевой группировке «Хезболла», которые взорвались на прошлой неделе. Об этом в четверг сообщили в МВД Норвегии.

39-летний Хосе исчез во время рабочей поездки в США на прошлой неделе. Он является основателем болгарской компании, которая, как сообщается, входила в цепочку поставок пейджеров.

«Вчера, 25 сентября, в полицейский округ Осло поступило заявление о пропаже человека в связи с делом о пейджерах, — сообщили в полиции агентству Reuters. — Было открыто дело, <…> и мы выслали международный ордер на его розыск».

Норвежская криминальная полиция Kripos, которая занимается международными запросами, подтвердила журналистам, что запрос был отправлен, но не стала вдаваться в детали. В случае пропажи человека за границей Kripos обычно объявляет глобальное предупреждение, или так называемое «желтое уведомление», но в зависимости от обстоятельств может напрямую связаться со своими иностранными коллегами, сообщил агентству Reuters представитель полиции. Интерпол пока не дал комментариев по этим сообщениям.

Хосе отказался комментировать информацию о пейджерах, когда с ним связались по телефону в прошлую среду, 18 сентября, и бросил трубку, когда его спросили о болгарском бизнесе. Он не ответил на повторные звонки и текстовые сообщения. Норвежский работодатель Хосе, DN Media Group, сообщил, что 17 сентября он уехал на конференцию в США, а с 18 сентября компания не может с ним связаться. Он работает в отделе продаж группы.

В 2022 году Хосе основал в Болгарии компанию Norta Global Ltd, как следует из национального корпоративного реестра. Болгария расследовала роль этой компании в поставках пейджеров-ловушек, но не нашла никаких доказательств того, что они были изготовлены или экспортированы из страны.

Полиция безопасности Норвегии (PST) также начала предварительное расследование в начале этой недели в связи с сообщениями о том, что одна из норвежских компаний связана с продажей пейджеров.

На прошлой неделе в течение двух дней в Ливане взорвались тысячи пейджеров, а также раций, используемых членами «Хезболлы», в результате чего погибли по меньшей мере 39 человек и тысячи получили ранения. По общему мнению, эти теракты были совершены Израилем, который не подтвердил и не опроверг свою причастность.