Президент Украины Владимир Зеленский хочет укрепить свои позиции во власти и для этого может провести президентские выборы в 2025 году, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники. По их словам, решение о голосование может быть принято на фоне значительного падения рейтинга одобрения Зеленского. Причиной тому стали непопулярные законы о мобилизации и призывы к европейским странам начать выдачу Киеву бежавших украинских мужчин.

Издание также приводит данные Национального демократического института Украины и отмечает: рейтинг одобрения Зеленского упал с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году. Изначально из-за продолжающейся войны все основные политические партии согласились отложить выборы до восстановления мира. Однако, по некоторым данным, сейчас Зеленский рассматривает возможность досрочных выборов, чтобы укрепить свою власть.

Один из лидеров украинской оппозиции Юлия Тимошенко подтвердила изданию, что в стране идут политические приготовления к выборам.

«Политический процесс определенно начался», — констатировала Тимошенко. Журнал отмечает, что на фоне новостей растет число предположений о потенциальных соперниках Зеленского, включая бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

В офисе Зеленского пока не прокомментировали эту информацию.

Сам президент Украины намекал на возможность проведения выборов ранее в этом году. В июле он заявил, что если война будет продолжаться, необходимо найти способ облегчить голосование, особенно для военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и граждан на временно оккупированных территориях.

Срок полномочий Зеленского официально истек в мае текущего года. Однако на фоне объявленного в стране военного положения политик решил отказаться от выборов до завершения боевых действий.

Несмотря на все обсуждения, майские опросы показали, что более двух третей украинцев по-прежнему считают, что выборы следует проводить только после окончания войны.